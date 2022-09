Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Scheune gerät in Brand - Polizei hat Untersuchungen aufgenommen

Wolfsburg (ots)

Büddenstedt, OT Offleben, Alversdorfer Straße 22.09.2022, 14.25 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Donnerstagnachmittag in der Alversdorfer Straße in Offleben eine Scheune in Brand.

Gegen 14.25 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über den Brand informiert und waren wenige Minuten später am Ort. Das Feuer hatte inzwischen auf den Dachstuhl übergegriffen und die Feuerwehr begann unverzüglich mit der Brandbekämpfung. Um ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern, wurden weitere Kräfte der Feuerwehr alarmiert.

Die Anwohner aus den Wohnhäusern rund um den betroffenen Bauernhof wurden angewiesen ihre Wohnungen zu verlassen und sammelten sich auf dem Fußweg an der Straße.

Gegen 15.00 Uhr war das Feuer unter Kontrolle und die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis in die Abendstunden an. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist wird derzeit ermittelt, könne sich aber nach ersten Schätzungen auf 200.000 Euro belaufen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Offleben-Reinsdorf, Büddenstedt, Helmstedt, Emmerstedt, Schöningen und die Kreisfeuerwehr Helmstedt waren mit etwa 77 Einsatzkräften vor Ort.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell