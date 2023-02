Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegale Abfallbeseitigung

Gerolstein (ots)

Die illegale Abfallbeseitigung im Gerolsteiner Stadtgebiet hört nicht auf. Nachdem am 07.02.2023 bereits an zwei Stellen illegal Abfall entsorgt worden war, kam es nun erneut zu einer illegallen Abfallbeseitigung von Hausmüll.

Vgl. Presseveröffentlichung der PI Daun vom 08.02.2023 Gleich an mehreren Stellen im Gerolsteiner Stadtgebiet wurden am 07.02.2023 illegale Abfallbeseitigungen festgestellt. Im Bereich "Auf der Heide" wurden durch bisher unbekannte Täter etwa ¾ m³ Bausschutt in Form von alten Fliesen entsorgt. Im Bereich des Löschweihers im Bereich "Am Rasbach" wurden vier Alu-Felgen mit Reifen entsorgt.

Am 08.02.2023 nun wurde im Bereich der Hauptstraße in Gerolstein erneut eine illegale Abfallbeseitigung in Form einer größeren Menge Hausmüll aufgefunden.

Es darf an dieser Stelle angemerkt werden, dass die illegale Abfallbeseitigung zumindest eine Ordnungswidrigkeit darstellt, welche mittels Bußgeld geahndet wird.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell