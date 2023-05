LPI-SLF: Brand einer Gartenlaube

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am heutigen Morgen gegen 02:15 Uhr wurde in Neuhaus am Rennweg im Bereich der Schwarzburger Straße ein Pkw und dessen Fahrer durch Polizisten kontrolliert. Beim ersten Blick ins Innere des Fahrzeuges bemerkten die Beamten ein mit Cannabis gefülltes Cliptütchen in der Mittelkonsole. Während der weiteren Kontrolle verlief ein bei dem 20-jährigen Fahrer durchgeführter Drogenvortest positiv. ...

