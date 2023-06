Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 1.6.2023, 11.00 Uhr verletzten sich Autofahrerinnen bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Ennigerstraße/Dyckerhoffstraße in Neubeckum leicht. Eine 34-jährige Ennigerloherin befuhr mit ihrem Auto die Ennigerstraße in Richtung Neubeckum und bog nach links auf die Dyckerhoffstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw einer 43-jährigen Ahlenerin. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten in Krankenhäuser. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Einmündungsbereich war teilweise für die Unfallaufnahme gesperrt. Im Anschluss erfolgte aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe die Reinigung der Fahrbahn durch eine Spezialfirma.

