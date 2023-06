Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Motorradfahrer schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 1.6.2023, 12.45 Uhr wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Zum Richterbach/Eibenstraße in Ahlen schwer verletzt. Ein 54-jähriger Motorradfahrer befuhr die Straße Zum Richterbach in Richtung Gemmericher Straße. Zeitgleich fuhr ein 27-jähriger Ahlener mit seinem Pkw von einer Grundstücksausfahrt und wollte nach links auf die Straße Zum Richterbach in Richtung Dolberger Straße abbiegen. Dabei kam es beim Hineintasten in den Fahrbahnbereich zum Zusammenstoß mit dem herannahenden Motorradfahrer. Dadurch stürzte der Ahlener und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren ärztlichen Versorgung in Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro. Kräfte der Feuerwehr beseitigten die Straßenverschmutzungen durch ausgelaufene Betriebsstoffe.

