Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Autofahrer fährt in parkenden Nissan und flüchtet, Polizei sucht Zeugen

Flensburg (ots)

In der Zeit von Montagnachmittag (24.04.23) bis Freitagmorgen (28.04.23) wurde in der Straße Am Burgfried in Flensburg ein parkender Nissan Micra in blau von einem unbekannten Verursacher stark beschädigt. Die Fahrerseite des Fahrzeugs wurde so stark beschädigt, dass ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro entstand. Der unbekannte Autofahrer flüchtete, nachdem er gegen den parkenden Nissan gefahren ist. Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und hofft auf Unfallzeugen oder Hinweisgeber zu dem Verursacher. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 bei den Ermittlern zu melden.

