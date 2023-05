Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Niebüll - Sachbeschädigung durch Steinwurf, Polizei sucht Zeugen

Niebüll (ots)

Am Montagabend (01.05.2023), gegen 21:12 Uhr, kam es im Haferweg in Niebüll, in der Nähe eines Spielplatzes, zu einer Sachbeschädigung durch einen Steinwurf. Offensichtlich wurde ein Stein aus dem Bereich der Straße "Zum Ackerkoog", in der Nähe des Friesenweges, gegen eine Glasfront eines Einfamilienhauses geworfen. Dadurch entstand ein erheblicher Sachschaden, da das gesamte Glaselement an der Hausfront ausgetauscht werden muss. Zeugen beobachteten drei männliche Jugendliche, alle mit dunklen Kapuzenjacken bekleidet, die nach dem Steinwurf von der Straße Zum Ackerkoog in unbekannte Richtung wegrannten. Einer der Tatverdächtigen soll auf einem E-Scooter gefahren sein. Weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Niebüll unter der Rufnummer 04661/40110 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell