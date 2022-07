Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte erbeuten Schmuck und Bargeld aus mehr als 16 Zelten/ Wohnwägen auf Campingplatz

Schleiz/ Oberböhmsdorf (ots)

Am zurückliegenden Wochenende, insbesondere in der Nacht von Freitag auf Samstag, drangen bislang Unbekannte in mehr als 16 bislang bekannt gewordenen Fällen in Zelte und Wohnwagen in Schleiz/ Oberböhmsdorf auf dem dortigen Campingplatz (Buchhübel, Bereich Motorsport-Strecke) ein. Diebesgut waren überwiegend Bargeld und Schmuck. Wie die Unbekannten, insbesondere in die Wohnwägen, verhältnismäßig unauffällig/ geräuscharm, eingedrungen sind, ist Gegenstand der Ermittlungen. Polizeilicherseits wird ausdrücklich darauf hingewiesen, keine Wertgegenstände in Zelten, Wohnwägen und ähnlichem zu hinterlassen. Weiterhin wird geraten, die Fahrzeuge und Zelte unbedingt gegen Diebstahl, z.B. mindestens durch Verschließen, zu sichern.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell