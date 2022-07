LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle mit zahlreichen Verstößen

Probstzella (ots) - Am Samstagabend kam es zwischen Marktgölitz und Königsthal zu einem Verkehrsunfall mit einer getöteten Person. Ein Mopedfahrer geriet aus bisher unbekannten Gründen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 51-jährige war ohne Helm unterwegs und verstarb noch an der Unfallstelle. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: ...

