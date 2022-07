LPI-SLF: Trickbetrug per Telefon

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am frühen Freitagabend klingelte ein bisher unbekannter Mann an der Tür des Geschädigten in der Leninstraße in Neuhaus am Rennweg. Zunächst wollte der Unbekannte Geld wechseln. Als der Geschädigte dies verneinte, fragte der Unbekannte plötzlich nach Stift und Papier. Während der Geschädigte die Sachen aus seiner Wohnung holte, folgte ihm der Unbekannte und entwendete die Geldbörse. Den Diebstahl bemerkte der Geschädigte erst am nächsten ...

mehr