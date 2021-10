Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Unbekannter bricht Auto eines Pflegedienstes auf - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Sonntag (3. Oktober 2021) gegen 8:40 Uhr hat ein Mann auf der Hardenbergstraße die Scheibe des Pkw eines mobilen Pflegedienstes eingeschlagen. Aus dem Auto entwendete er zwei rote Taschen mit Blutdruckmessgeräten, Arbeitsmaterialien, mehreren Schlüsseln und der privaten Geldbörse der Fahrerin.

Ein Anwohner hatte den Unbekannten beobachtet und die Polizei gerufen. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Der Täter war 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank, trug einen dunklen Kapuzenpullover, einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz und fuhr auf einem weißen Mountainbike. Als er sich vom Tatort Richtung Sprödentalplatz entfernte, trug er die beiden gestohlenen roten Taschen des Pflegedienstes.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (407)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell