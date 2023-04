Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Graffiti,Verkehrsunfall und Unfallfluchten

Aalen (ots)

Fellbach: Graffiti - Tatverdächtiger bei Tatbegehung ertappt

Am letzten Mittwoch wurde ein Tatverdächtiger dabei ertappt, wie er im Bereich Ringstraße und Hertzstraße Verkehrsschilder mit Aufklebern beklebte, die mit einer Signatur "Poin" versehen waren. Im Rahmen der zwischenzeitlich durchgeführten Ermittlungen ergab sich der konkrete Verdacht, dass der 14-jährige Tatverdächtige möglicherweise für mehrere hundert Sachbeschädigungen im Stadtgebiet Fellbach verantwortlich sein könnte. Um nun die Taten aufzuarbeiten, bittet die Fellbacher Polizei um entsprechende Hinweise. Wenn möglich, sollten Geschädigte derartiger Sachbeschädigungen die Vorfälle zur Anzeige bringen und Bilder von den beschädigten Gegenständen anfertigen. Hilfreich wäre auch, die Anzeigen über die "Online-Wache" zu übermitteln. Die Anzeigen werden aber auch unter Tel. 0711/57720 von der Fellbach Polizei entgegengenommen.

Aspach: Unfallflucht

In der Heilbronner Straße ereignete sich am Mittwoch eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte beim Ausfahren aus einer Grundstückseinfahrt eine Mauer und flüchte anschließend. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen 11 Uhr und 13.45 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Unfall beim Fahrspurwechsel

Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 23.45 Uhr die Schorndorfer Straße und beabsichtigte nach rechts die Fahrspur zu wechseln. Dabei übersah er den neben ihm fahrenden Pkw BMW und verursachte bei der seitlichen Kollision ca. 5000 Euro Sachschaden.

Fellbach: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Dienstag und Freitag einen in der Wilhelm-Pfitzer-Straße geparkten BMW und fuhr anschließend davon ohne den Unfall zu melden. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell