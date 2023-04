Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen Mittwochnachmittag 15:30 Uhr und Donnerstag 12 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Berliner Straße am Straßenrand geparkten Ford. Der Unfallverursacher fuhr gegen den Außenspiegel des Fords, verursachte dadurch 150 Euro und fuhr anschließend davon ohne den Unfall zu melden. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Crailsheim: Seitenspiegel beschädigt und geflüchtet

Am Donnerstagvormittag gegen 11:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer den Seitenspiegel eines in der Ölbergstraße am Straßenrand geparkten Mazdas. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell