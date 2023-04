Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Sicherer Start in die Motorradsaison 2023

Aalen (ots)

Rund fünf Millionen zugelassene Krafträder rollen während der Saison über die Straßen Deutschlands und passionierte Biker fiebern inzwischen wieder auf die Motorradsaison 2023 hin. Oft mit den ersten Sonnenstrahlen kommen die Maschinen aus ihrem Winterquartier. Dann geht's ab damit auf die Strecke. Hier gilt jedoch besondere Vorsicht! Denn Motorradfahren ist nicht nur schön, es kann auch gefährlich sein. Denn Fakt ist, dass der passive Schutz auf einem Motorrad ein Geringerer ist, als in einem geschlossenen Fahrzeug. Und dies in der Regel bei gleicher oder auch höheren Geschwindigkeiten.

"Ihr Zweiradfahrer habt Eure Sicherheit aber auch selbst mit in der Hand. Es ist mitunter Eure Fahrweise und Eure Aufmerksamkeit, die über Eure Gesundheit und Euer Leben entscheiden kann." Dieser Appell richtet sich an alle motorisierte Zweiradfahrerinnen und Zweiradfahrern sowie gleichermaßen auch an alle Verkehrsteilnehmer. "Nehmt bitte gegenseitig Rücksicht, fahrt umsichtig und verantwortungsbewusst", denn jeder einzelne Verletzte oder Getötete im Straßenverkehr, ist einer zu viel.

In der Saison 2022 wurden im Land Baden-Württemberg leider wieder mehr Motorradunfälle registriert. Beim Polizeipräsidium Aalen waren es 414 Motorradunfälle, also drei Prozent mehr als 2021. 58 Prozent dieser Unfälle waren von den Bikern selbst verursacht. Bei 333 Unfälle wurden Personen verletzt. Drei Motorradfahrerinnen bzw. Motorradfahrer verloren ihr Leben, wobei zwei dieser Unfälle von den Zweiradfahrern selbst verschuldet waren. Bei Motorradunfällen lag mit 52 Prozent die Hauptunfallursache an einer überhöhten Geschwindigkeit, gefolgt mit 15 Prozent an zu geringem Sicherheitsabstand. Bei 10 Prozent der Unfälle unter Beteiligungen von Motorrädern war ein falsches Verhalten beim Überholen ursächlich.

Das perfekte Zusammenspiel zwischen Mensch und Technik ist maßgeblich, ob Verkehrsteilnehmer sicher an ihr Ziel kommen. Dies gilt insbesondere auch bei Zweiradfahrern. Es wird deshalb empfohlen, den technischen Zustand des Motorrades genau zu prüfen. Aber auch die körperliche Verfassung der Motorradfahrer muss passen, um den erhöhten Anforderungen im Straßenverkehr gerecht zu werden. Deshalb ist die Teilnahme an Fahrsicherheitstrainings besonders empfehlenswert, um sich nach der langen Winterpause wieder an die Fahrphysik zu gewöhnen. Neben dem technisch einwandfreien Zustand der Maschine sind auch die passiven Sicherheitssysteme, wie Helme, Protektoren oder Anzüge von großer Bedeutung und sollten auf ihre Funktionalität geprüft werden.

Die Reduktion von schweren Motorradunfällen bleibt weiterhin im Fokus der polizeilichen Prävention. Hierzu werden während der Motorradsaison hinweg verschiedene Verkehrskontrollaktionen, auch unter Beteiligung von Fachteams, stattfinden. Die Polizei sucht hierbei auch den Dialog mit den Bikern, um entsprechend zu sensibilisieren. Die polizeilichen Kontrollen werden sich insbesondere auch auf die Reduzierung der Hauptunfallursachen beziehen. Aus diesem Grund wird auch das Verhalten des Motoradfahrers, aber auch der technische Zustand der Maschinen im Fokus der Kontrollbeamten stehen. Ein weiteres Augenmerk wird auch auf unzulässige Geräuschemissionen liegen, die insbesondere von technisch veränderten oder mangelhaften Fahrzeugen verursacht werden können. Anwohner an beliebten Motorradstrecken kennen diese Problematiken zu genüge.

Das Polizeipräsidium Aalen wünscht Allen eine sichere und möglichst unfallfrei Motorradsaison 2023!

Weitere Informationen und Tipps rund um das Thema Verkehrssicherheit stehen im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de oder unter www.polizei-bw.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell