Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Zimmerbrand

Rems-Murr-Kreis: (ots)

In einer Doppelhaushälfte in der Winnender Straße wurde am Donnerstag gegen 12.45 Uhr von Nachbarn ein Feuer bemerkt, woraufhin die örtliche Feuerwehr alarmiert wurde. Die Bewohner der betroffenen Haushälfte waren zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. Das Feuer, das im Wohnzimmer im ersten Stock ausgebrochen war, konnte von der Feurwehr gelöscht werden. Im Gebäude, welches zumindest vorläufig wegen starkem Rußschaden nicht bewohnbar sei, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Als Brandursache könnte eine defekte Steckerleiste in Betracht kommen. Die polizeilichen Ermittlungen dahingehend dauern an.

