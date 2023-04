Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeuge einer Körperverletzung gesucht

Osloß (ots)

Die Polizei Gifhorn sucht in einem Ermittlungsverfahren zu einer Körperverletzung Zeugen. Die Tat ereignete sich bereits am 26.03.2023 bei Osloß. Eine junge Frau informierte am Abend die Polizei nachdem sie gegen 20:00 Uhr in der Verlängerung des Kampwegs von ihrem Freund unter anderem zu Boden geworfen worden sei. Vorausgegangen seien Streitigkeiten zwischen beiden. Ein bislang unbekannter Mann, der in dem Bereich mit seinem Hund unterwegs gewesen sei, wurde von der jungen Frau als Zeuge der Streitigkeiten genannt. Dieser Mann habe die beiden gefragt, ob alles in Ordnung sei, sei jedoch vom männlichen Tatverdächtigen weggeschickt worden.

Im Rahmen der aufgenommenen Ermittlungen sucht die Polizei Gifhorn den von der jungen Frau beschriebenen Mann als Zeugen. Er wurde als etwa 55 Jahre alt und 170-175 cm groß beschrieben, er trug eine grüne Jacke, der mitgeführte Hund hatte braunes Fell. Dieser Mann sowie mögliche weitere Zeugen des Streits und der Körperverletzung wenden sich bitte unter der Telefonnummer 05371 980-0 an die Polizei Gifhorn.

