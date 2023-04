Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Aufgefundener Wolfskopf

Leiferde (ots)

Am 07.04.2023 kurz nach 07:00 Uhr, erreicht die Polizei Gifhorn die Meldung, dass in Leiferde im Bereich des NABU-Artenschutzzentrums ein abgetrennter Kopf eines Wolfes aufgefunden worden sei. Vor Ort wird in Kooperation mit dem zuständigen Wolfsberater festgestellt, dass es sich tatsächlich um den vollständig abgetrennten Kopf eines Wolfes handelt. Ein eventueller Zusammenhang mit dem Fund eines Wolfes ohne Kopf vom 23.03.2023 wird derzeit im Rahmen des hier eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen Jagdwilderei überprüft. Presseanfragen richten Sie bitte ab Dienstag, 11.04.2023, an die Pressestelle der PI Gifhorn, 05371/980-104.

