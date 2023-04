Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unbekannte richten Schaden an

Wesendorf (ots)

Eine Baustelle in Wesendorf war Tatort einer Sachbeschädigung und eines versuchten Einbruchs. In der Nacht vom Montag auf den Dienstag der vergangenen Woche versuchten bislang unbekannte Täter den im Lerchenberg abgestellten Bauwagen aufzubrechen, dies misslang jedoch. Anschließend füllten sie Wasser in den Dieseltank einer neuwertigen Baumaschine, dies wurde durch einen Arbeiter erst nach dem Start der Maschine am Folgetag festgestellt. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei Wesendorf hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen und sucht Zeugen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17:00 Uhr am 27.03.2023 und 07:00 Uhr am 28.03.2023. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer 05376 976560 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell