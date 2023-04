Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizeieinsatz in Leiferde

Leiferde (ots)

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes sollte heute Mittag in Leiferde ein Auto gestoppt und der Fahrer kontrolliert werden. Dazu verlangsamten davor fahrende Polizeikräfte gegen 12:15 Uhr ihre Fahrt auf der Hauptstraße, in Höhe des Ortseingangs von Leiferde und traten anschließend an das mittlerweile stehende Auto der zu kontrollierenden Person heran. Der Mann bemerkte die Polizeikräfte und entzog sich der Kontrolle, indem er mit seinem Fahrzeug anfuhr, auf den rechtsseitigen Fußweg lenkte und an unbeteiligten Fahrzeugen vorbeifuhr. Bei diesem Fahrmanöver steuerte der Mann beschleunigend auf eine Beamtin zu, die sich zur Kontrolle dem Auto genähert hatte. Die Beamtin versuchte dem Auto mit einem Sprung auszuweichen, wurde dabei jedoch von dem Fahrzeug am Fuß erfasst und verletzt.

Das flüchtige Fahrzeug setzte die Fahrt in Richtung Ortsmitte weiter beschleunigend fort und durchbrach dabei eine Polizeisperre in Form eines quer auf der Fahrbahn aufgestellten Funkstreifenwagens. Es kam dabei zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, beide wurden beschädigt. Anschließend setzte das Fahrzeug die Fahrt in der Ortschaft mit erhöhter Geschwindigkeit fort, verfolgt von weiteren Funkstreifenwagen. Die Flucht endete im nördlichen Bereich von Leiferde, der Fahrer des flüchtenden Fahrzeugs konnte durch Polizeikräfte festgenommen werden. Er war ebenfalls verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.

Zu keinem Zeitpunkt kam es in diesem polizeilichen Einsatz zu einer Schussabgabe durch Polizeikräfte oder eine andere Person. Aus dem polizeilichen Einsatz heute in Leiferde ergaben sich Anhaltspunkte für strafbare Handlungen des zunächst geflüchteten Autofahrers. Die Ermittlungen hierzu führt die Polizei Braunschweig unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim.

Presseanfragen richten Sie bitte ab dem 05.04.2023 an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim.

