POL-GF: Zeuge meldet Schuss

Gifhorn (ots) - Am Samstagabend ereignete sich auf dem Parkplatz des Famila-Markts in Gifhorn ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem Fiat 500L von einem Teil des überdachten Bereichs in Richtung der nördlichen Zufahrt des Parkplatzes. Dabei kam es zum Unfall mit dem Audi A6 eines 18-Jährigen, der aus einer anderen Parkreihe des überdachten Bereichs ebenfalls in ...

