Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Führerschein nach Unfall beschlagnahmt

Gifhorn (ots)

Am Samstagabend ereignete sich auf dem Parkplatz des Famila-Markts in Gifhorn ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem Fiat 500L von einem Teil des überdachten Bereichs in Richtung der nördlichen Zufahrt des Parkplatzes. Dabei kam es zum Unfall mit dem Audi A6 eines 18-Jährigen, der aus einer anderen Parkreihe des überdachten Bereichs ebenfalls in Richtung der nördlichen Zufahrt fuhr. Der 18-Jährige gab anschließend seine Personalien gegenüber der Fiat-Fahrerin nicht an und entfernte sich vor Eintreffen der Polizei unerlaubt vom Unfallort. Nach den ersten Ermittlungen war er mit überhöhter Geschwindigkeit über den Parkplatz gefahren und somit Verursacher des Unfalls. Durch diesen wurden die 19-Jährige und eine der beiden anderen Insassen des Fiat leicht verletzt. An beiden beteiligten Autos entstand Sachschaden, der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Der 18-Jährige Unfallverursacher wurde durch die Beamten an seiner Wohnanschrift angetroffen. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

