Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Täter erbeuten Bargeld

Bokel und Vordorf (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erbeuteten unbekannte Täter im Norden und Süden des Landkreises Gifhorn bei zwei Taten unter anderem Bargeld. In Bokel wurde ein Zigarettenautomat an der Bokeler Dorfstraße gewaltsam aufgehebelt. Daraus entwendeten die Täter anschließend Bargeld und Tabakwaren im Wert von über 1000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend, 20:00 Uhr und Mittwochmorgen, 07:50 Uhr. Die Polizei Wittingen führt die Ermittlungen in dieser Sache, Hinweise zu der Tat werden unter der Telefonnummer 05831252880 entgegengenommen.

In Vordorf brachen die Täter in die Gaststätte in der Straße Am Sportplatz ein. Dazu wurde ein Fenster zu dem Objekt aufgehebelt. Aus den Räumlichkeiten wurde Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet, anschließend entkamen die Täter auch hier unerkannt. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen 23:00 Uhr am Dienstag und Mittwochmorgen 10:00 Uhr. Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache melden sich bitte unter der Telefonnummer 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell