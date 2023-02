LPI-J: Betrug lohnt nicht

Weimar (ots) - Am Sonntagmorgen gegen halb vier erhielt die Polizei Weimar über die Rettungsleitstelle die Information, dass in der Warschauer Straße in Weimar ein Pkw in Flammen steht. Hierfür war die Feuerwehr bereits informiert und auf Anfahrt. Bei Eintreffen der Kollegen bestätigte sich der Brand. Neben dem im Vollbrand stehenden Fiat Punto wurde ein weiterer Pkw durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Der Gesamtschaden des Brandes wird auf ungefähr 12000 Euro ...

