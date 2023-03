Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unbekannte beschädigen Lackierung

Meine (ots)

Am Donnerstag der vergangenen Woche kam es auf dem Parkplatz des Edeka-Markts in Meine zu einer Sachbeschädigung an einem Auto. Die Geschädigte hatte ihren in rot lackierten Volkswagen Polo gegen 13:20 Uhr auf einem Eltern-Kind-Stellplatz geparkt. Als sie etwa 10 Minuten später wieder zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie Beschädigungen im Lack des Polos feststellen.

Ein Unbekannter bzw. eine Unbekannte hatte mit einem spitzen Gegenstand den Lack auf der Motorhaube und an der Fahrerseite zerkratzt. Die Polizei Meine hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zur Täterin oder dem Täter werden unter der Telefonnummer 05304 9123-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell