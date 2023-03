Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zukunftstag bei der Polizei Meinersen

Meinersen (ots)

Das Polizeikommissariat Meinersen veranstaltet am 27. April 2023 einen Zukunftstag und hat für diesen noch Plätze frei. Den Schülerinnen und Schülern wird am Zukunftstag die Möglichkeit geboten, einen interessanten Einblick in die Arbeit von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu erlangen.

Voraussetzungen sind, dass die Schülerinnen und Schüler mindestens die achte Klasse besuchen und in der Samtgemeine Meinersen wohnhaft sind. Anmeldungen werden ausschließlich durch die Polizei Meinersen, unter der Telefonnummer 05372 9785-0 entgegengenommen. Fragen zum Zukunftstag der Polizei Meinersen werden ebenfalls unter der genannten Telefonnummer beantwortet.

