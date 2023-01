Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - 18-Jähriger wird geschlagen und beraubt - Die Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am 03.01.2022 gegen 16:40 Uhr kam es in Dinslaken an der Bismarckstraße zu einem Raubdelikt.

Ein 18-jähriger Mann aus Oelde wollte einen Freund in Dinslaken besuchen.

Dazu reiste er mit dem Zug an und lief vom dortigen Bahnhof aus über die Bismarckstraße in Laufrichtung Goethestraße.

An der Goethestraße sprachen zwei unbekannte, männliche Täter den 18-Jährigen an und bedrängten ihn.

Nachdem sich dann der, augenscheinlich ältere Täter ihm in den Weg stellte und diesen versperrte, wurde er nach einer Zigarette gefragt.

Unvermittelt schlug der Unbekannte ihm dann zwei Mal mit der Faust in das Gesicht. Durch die Wucht der Schläge fiel der 18-Jährige zu Boden und schützte sein Gesicht mit beiden Händen. Der Unbekannte forderte danach die Herausgabe seines Handys und Bargelds. Aus Angst vor weiteren Gewaltübergriffen, händigte der 18-Jährige die geforderten Gegenstände aus und die zwei Unbekannten flüchteten fußläufig in unbekannte Richtung.

Danach suchte der 18-Jährige Schutz in einem angrenzenden Garten eines Dinslakener Ehepaares, welche ihn mit zur Polizeiwache in Dinslaken nahmen.

Die zwei unbekannten Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Täter (Haupttäter) männlich, ca. 19-20 Jahre alt, schwarze kurz rasierte Haare, schwarzer Vollbart, Lederjacke in schwarz, beige Bauchtasche, weiße Sportschuhe (Hersteller Nike-Jordan)

2. Täter männlich, ca. 16-17 Jahre alt, schwarzer Oberlippenbart, Louis Vuitton Pullover in weiß, grüne Steppweste, schwarze Hose, tätowiert am rechten Unterarm.

Der 18-Jährige wurde durch die zwei Schläge leicht im Gesicht verletzt und das Brillengestell beschädigt. Eine medizinische Behandlung lehnte er ab.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder zu den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell