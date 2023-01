Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brennender Holzstapel beschädigt Einfamilienhaus

Niederbösa (ots)

Ein brennender Holzstapel sorgte in den heutigen Morgenstunden für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Niederbösa. Ein, an einem Einfamilienhaus gelagerter, Holzstapel geriet auf noch unbekannte Art und Weise in Brand. Trotz des schnellen Löscheinsatzes der Feuerwehr entstand am Haus ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Weiterführende Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.

