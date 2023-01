LPI-NDH: Erfolgreiche Fahndung nach Räuber

Sondershausen (ots) - Am Donnerstagmorgen, gegen 08.30 Uhr, kam es in einer Kaufland-Filiale in der Frankenhäuser Straße zu einem Überfall im Kassenbereich. Eine männliche Person tat unter Vorhalt eines Messers kund, dass es sich um einen Überfall handele. Anschließend nahm der Täter nicht bezahlte Waren im Wert von über 100 Euro an sich und entfernte sich in ...

mehr