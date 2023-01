Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Greußen (ots)

Am Donnerstag den 19.01.2023 wurde die Polizeiinspektion Sondershausen gegen 17:44 Uhr über einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in der Ortslage Greußen informiert. Der Fahrer einer Sattelzugmaschine MAN mit Auflieger befuhr die Lindenstraße in Greußen aus Richtung Sondershausen in Richtung Erfurt. Als der Fahrzeugführer auf Höhe der Fußgängerampel vor dem Kreuzungsbereich Robert-Koch-Str. war, schaltete diese von grün auf gelb. Da der Fahrer sich bereits zu dicht an der Ampel befand und durch eine Gefahrenbremsung den nachfolgenden Verkehr nicht gefährden wollte, setzte er seine Fahrt fort. Der Fahrer eines Pkw Dacia, welcher von der Robert-Koch-Str. kommend nach links auf die Lindenstraße einbog wurde von der Zugmaschine erfasst und beschädigt. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Pkw Dacia leicht verletzt. Der Fahrer der Sattelzugmaschine blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000.- Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum genauen Unfallhergang machen können, sich bei der Polizeiinspektion Sondershausen Tel. 03632/6610 zu melden.

