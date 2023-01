Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Zeugenaufruf nach Unfallflucht.

Leinefelde-Worbis (ots)

Im Zeitraum vom Samstag dem 14.01.2023 gegen 10:30 Uhr bis Sonntag dem 15.01.2023 gegen 13:30 Uhr kam es in Leinfelde am Parkplatz Zentraler Platz zu einer Unfallflucht. Ein Fahrzeugbesitzer stellte an seinem blauen BMW 225e Beschädigungen an Kofferraum sowie Lackschäden und Dellen fest. Die Schadenshöhe lag hierbei im vierstelligen Bereich. Der mögliche Verursacher verließ die Unfallstelle pflichtwidrig. Aus den genannten Gründen wurde durch die Polizei in Leinefelde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder Verursacher nimmt die Polizei Leinefelde unter 03605/ 5690-10 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell