Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mehrfach gesuchter stark alkoholisierter Dieb leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Halle/S. (ots)

Am Samstag, den 19. November 2022 gegen 17:15 Uhr informierten Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäftes im Hauptbahnhof Halle die Bundespolizei über einen soeben stattgefundenen Ladendiebstahl und baten um Unterstützung. Eine eingesetzte Streife begab sich umgehend zum Ereignisort. Dort trafen sie auf den mutmaßlichen Täter sowie auf Mitarbeiter des Geschäftes. Diese berichteten, dass der Mann ein Sandwich eingesteckt hatte und den Laden verlassen wollte, ohne die Ware zu bezahlen. Eine Durchsuchung des Deutschen und seiner mitgeführten Sachen musste, nach Auffinden seines Reisepasses, vor Ort abgebrochen werden, da der 42-Jährige immer wieder versuchte sich der Maßnahme zu entziehen und den Anweisungen der eingesetzten Beamten nicht Folge leistete. Die parallel zur Durchsuchung durchgeführte Überprüfung der Personaldaten des Mannes ergab, dass dieser gleich von fünf unterschiedlichen Behörden zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurde. Zur Fortführung der Durchsuchung und für weitere polizeiliche Maßnahmen musste der stark alkoholisierte Gesuchte in Handschellen zur Dienststelle der Bundespolizei mitgenommen werden. Das Diebesgut, ein Sandwich und zwei Bierdosen, wurde in den mitgeführten Sachen des Mannes aufgefunden und sichergestellt. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen Diebstahls geringwertiger Sachen und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Die jeweiligen Behörden wurden entsprechend informiert.

