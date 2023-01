Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Falsche Polizisten haben wieder Erfolg.

Lippe (ots)

Wieder einmal ist es Betrügern gelungen, einen Lipper um seine Ersparnisse zu bringen. Vergangenen Donnerstag rief ein vermeintlicher Kripobeamter bei einem 81-jährigen Mann aus Bad Salzuflen an. Er täuschte ihm vor, dass sein Geld auf dem Konto eines Kreditinstituts nicht sicher sei. Man würde ihm jedoch helfen. Dazu sollte der Senior das Bargeld von seinem Konto abheben. Da das am Donnerstag nicht mehr möglich war, telefonierte man am Freitagmorgen (30.12.2022) noch einmal. Durch eine geschickte Gesprächsführung gelang es den Tätern, den 81-Jährigen zu seiner Hausbank zu lotsen. Das Bargeld deponierte der Mann gegen 12:15 Uhr in der Nähe des Kindergartens in der Bonhoefferstraße. Dort fiel dem Opfer ein heller Audi auf, der möglicherweise von den Tätern genutzt wurde. Wem am Freitag in der Nähe des Kindergartens etwas aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei in Lemgo; Telefon 05261 9330.

Legen Sie umgehend auf, wenn Sie einen solchen Anruf erhalten! Die Polizei fragt Sie niemals nach Ihren Geld- und Wertsachen oder bittet Sie um deren Herausgabe! Von der Nummer 110 wird die Polizei Sie niemals kontaktieren: Wird bei Ihnen die 110 im Telefon-Display angezeigt, handelt es sich mit Sicherheit um einen Betrug! Geben Sie am Telefon keine Auskunft zu finanziellen Verhältnissen! Übergeben Sie niemals Geld- oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen! Benachrichtigen Sie die Polizei unter der selbst gewählten Rufnummer 110 oder wenden Sie sich telefonisch an die örtliche Polizeiwache!

Weitere Tipps und wie Sie sich und Ihre Angehörigen vor einem solchen Betrug schützen können, erfahren Sie auf unserer Website: https://lippe.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-aktuellen-betrugsmaschen

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell