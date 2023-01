Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Heiden. Scheiben eingeschlagen.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagmorgen und Sonntagnachmittag (30.12.22 - 01.01.23) begangen bislang Unbekannte Sachbeschädigungen auf dem Gelände der Grundschule in der Clausewitzstraße. Die Täter schlugen zwei Glasscheiben ein und füllten heiße Asche in einen Kunststoff-Mülleimer, der dadurch zerstört wurde. Möglicherweise haben die Personen zuvor auf dem Schulgelände gegrillt. Hinweise dazu richten Sie bitte unter 05261 9330 an die Kripo in Lemgo.

