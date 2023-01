Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fahrerin eines hellen Fahrzeugs als Zeugin gesucht.

Lippe (ots)

Samstagabend (31.12.2022) warfen zwei Brüder (10 und 17 Jahre alt) Silvester-Knaller aus dem Fenster einer Wohnung an der Lemgoer Straße. Laut Zeugen zielten sie dabei auf vorbeifahrende Fahrzeuge. In einem Fall soll der Knaller die Fahrerin eines hellen Vans derart verschreckt haben, dass diese fast in einen geparkten PKW gefahren wäre. Die Fahrerin ist eine wichtige Zeugin und wird gebeten, sich telefonisch unter 05231 6090 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell