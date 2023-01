Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungseinbruch mit auffälliger Tatbegehungsweise - Zeugen gesucht

Mayen, Im Bannen (ots)

Im Laufe des 10.01.2023, kam es in der Zeit von ca.17:50 Uhr bis 19:40 zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Diebe entnahmen zuerst eine Leiter aus einem Gartenhäuschen des Grundstücks und stellten diese an das Dach des Anwesens. Die Täter verschafften sich im Anschluss über ein Fenster im Obergeschoss gewaltsam Zugang zur Wohnung und erbeuteten Wertgegenstände, Bargeld und Uhren in noch unbekannter Höhe. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden, die den Tätern eindeutig zuzuordnen sind, diese werden derzeit kriminaltechnisch untersucht.

Der Vorgang des Anstellens der Leiter könnte durch Zeugen beobachtet worden sein, ohne das dem Ereignis von dem Beobachter zunächst eine Bedeutung beigemessen wurde.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben möchten sich bitte bei der Kriminalpolizei Mayen melden.

