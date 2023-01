Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand eines Wohnmobils

Brohl-Lützing (ots)

Am 10.01.2022, gegen 11:10 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei auf die B 412 zwischen den Ortslagen Brohl-Lützing und Burgbrohl alarmiert. Während der Fahrt hatte zuvor der 79-jährige Fahrer eines Wohnmobils einen Entstehungsbrand im Motorraum bemerkt. Er konnte noch in einer Haltebucht stoppen und sein Fahrzeug verlassen, bevor dieses in der Folge gegen einen dort bereits geparkten PKW Skoda rollte. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Brohl-Lützing schnell unter Kontrolle gebracht. Die Löscharbeiten erforderten eine Vollsperrung der B 412 für rund eine halbe Stunde. Am Wohnmobil und am PKW entstand ein geschätzter Gesamtschaden im oberen vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell