Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Bäckereifiliale

Mayen, Betzinger Landstraße (ots)

Am 09.01.2023 stellte ein Anlieferungsfahrer gegen 04:50 h den Einbruch in eine Bäckereifiliale fest. Nach ersten Ermittlungen wurde ein kleiner Tresor entwendet und ein geringer Bargeldbetrag aus der Kasse entnommen. Derzeit wird der Tatort durch die Kriminalpolizei Mayen untersucht. Als mutmaßlicher Tatzeitraum kommt der 07.01.2023, 20:00 h bis zur Feststellungszeit der Tat in Betragt. Genaue Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor.

Zeugen möchten sich bitte bei der Kriminalpolizei Mayen melden.

