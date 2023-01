Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fußgänger durch vorbeifahrenden Mercedes gestreift - Fahrer begeht Unfallflucht

Grafschaft-Oeverich (ots)

Am 06.01.2023 wurde gegen 18:30 Uhr in Grafschaft-Oeverich, Josefstraße Höhe Hausnummer 10, ein Fußgänger von einem vorbeifahrenden PKW am Arm gestreift und hierbei leicht verletzt. Der Fahrer des Unfallverursachers, ein dunkler Mercedes (vermutlich B-Klasse) mit AW-Kennzeichen entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Mercedes müsste der linke Außenspiegel hierbei beschädigt worden sein.

Hinweise zum Unfallverursacher werden an die Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler unter der Telefonnummer 02641/9740 erbeten.

