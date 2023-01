Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Vollsperrung der B412 nach Verkehrsunfall

Bell (ots)

Am 10.01.2023 geht um kurz vor 18 Uhr die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der B412 bei Wehr auf hiesiger Dienststelle ein.

Ein Transporter befuhr mit Anhänger und zwei geladenen PKW die B412 aus Richtung Nürburgring kommend in Richtung AS A61 Wehr. An der Unfallstelle verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Gespann, sodass er ins Schlingern geriet und sich der Transporter und der Anhänger zwischen den Leitplanken an den Fahrbahnrändern verkeilte.

Zum Zwecke der Bergung des Gespanns musste die B412 zwischen der AS A61/B412 Wehr und der Abfahrt B412/L114 Wehr für ca. 1 1/2 Stunden voll gesperrt werden. Für die Bergung waren drei Abschleppfahrzeuge im Einsatz.

