Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen nach zwei Unfällen gesucht

Gifhorn/ Meine (ots)

Die Polizei Gifhorn und die Polizei Meine suchen Zeugen nach zwei Unfällen. Bereits am Montag der vergangenen Woche, dem 27.03.2023 kam es zu einem Parkplatzunfall am MVZ Campus Gifhorn im Knickwall. Ein 25-Jähriger hatte seinen schwarzen Audi A6 gegen 15:20 Uhr abgestellt, als er gegen 15:50 Uhr wieder losfahren wollte, musste er eine Beschädigung am hinteren Stoßfänger und dem hinteren Kotflügel der Fahrerseite feststellen. Der Unfallverursacher bzw. die Unfallverursacherin hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise zu diesem Unfall nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Der zweite Unfall ereignete sich in der Nacht vom 31.03.2023 auf den 01.04.2023. Ein 60-Jähriger stellte seinen schwarzen Mercedes-Benz am Abend, gegen 19:00 Uhr auf der Zellbergstraße in Höhe der Hausnummer 18 ab. Als er am Morgen, gegen 10:00 Uhr wieder zum Fahrzeug kam, musste Beschädigungen am vorderen, linken Kotflügel und eine gebrochene Felge feststellen. Zudem liefen Betriebsstoffe aus dem Motorraum. Auch hier hatte sich der Unfallverursacher bzw. die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise zu diesem Unfall nimmt die Polizei Meine unter der Telefonnummer 05304 9123-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell