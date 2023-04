Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autofahrer unter Drogeneinwirkung - Einbruch - Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Ein 23-jähriger Autofahrer befuhr am Mittwoch kurz vor Mitternacht die Gartenstraße, als er dort von einer Polizeistreife im Rahmen einer allgemeinen Kontrolle gestoppt wurde. Hierbei wurde festgestellt, dass er unter Drogeneinwirkung stand, weshalb gegen ihn ein Verfahren eingeleitet und seine Weiterfahrt untersagt wurde. Zudem wurden bei dem 23-Jährigen noch geringe Mengen Rauschgift sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet.

Fellbach: Unfallflucht

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen stieß in der Schillerstraße nahe des Eingangs zur Parkanlage gegen einen geparkten Pkw Nissan und verursachte ca. 2000 Euro Sachschaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Vorfall wird nun von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Schorndorf: Unfallflucht

3000 Euro Sachschaden hat am Mittwoch ein unbekannter Autofahrer verursacht, der sich nach dem Vorfall unerlaubt entfernte. Er fuhr vermutlich auf dem Parkplatz eines Discounters in der Heinkelstraße rückwärts aus einer Parkbucht und stieß hierbei gegen einen Pkw Smart. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen, der sich in der Zeit zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr ereignete. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher werden unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Dienstagabend 19 Uhr und Mittwochvormittag 10.45 Uhr einen in der Schulstraße abgestellten Renault, wobei an der Fahrertüre dieses Fahrzeuges Sachschaden entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/9500 entgegen.

Waiblingen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Stuttgarter Straße übersah ein 54-jähriger Lkw-Fahrer am Mittwochmorgen kurz vor 10 Uhr den Lkw eines 38-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Weinstadt: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Autofahrer streifte zwischen Dienstagmittag 14 Uhr und Mittwochmittag 12.30 Uhr einen Mercedes Benz, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Der Mercedes war zur tatrelevanten Zeit in der Schönbühlstraße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/9500.

Korb: Goldkette entwendet

Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstagabend 19 Uhr und Mittwochmorgen 5 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Kirchstraße, wo sie eine Goldkette im Wert von 500 Euro entwendeten. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/9500 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Beim Einparken beschädigte ein der bislang unbekannte Fahrer eines Nissan am Mittwoch zwischen 10.40 Uhr und 12.45 Uhr einen in der Straße "Am Jakobsweg" abgestellten VW Golf, wobei ein Sachschaden von rund 700 Euro entstand. Beamte des Polizeireviers Winnenden haben entsprechende Ermittlungen bzgl. des Fahrers aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell