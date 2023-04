Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Ehepaar schwer verletzt in Wohnung aufgefunden

Fellbach: (ots)

Am Mittwoch gegen 11.40 Uhr kam es in Fellbach zu einem Rettungs- und Polizeieinsatz. Ein Jugendlicher teilte über Notruf mit, dass seine Eltern verletzt in ihrer Wohnung lägen und dringend Erste Hilfe benötigten. Die beiden Personen wurden von der Polizei nach deren Eintreffen in der Wohnung schwer verletzt angetroffen. Sie wiesen beide Schnittverletzungen auf, die notärztlich versorgt werden mussten. Nach ihrer Erstversorgung wurde der Ehemann mit einem Rettungshubschrauber und seine Ehefrau mit einem Rettungswagen jeweils in Krankenhäuser verbracht. Der Sohn, der die Rettungsdienste telefonisch vom Geschehen informiert hatte, wurde bei dem Tatgeschehen leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zur Klärung des Tatgeschehens und seiner Hintergründe aufgenommen, wobei diese derzeit noch andauern.

