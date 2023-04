Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Aggressiver Mann in Polizeigewahrsam - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Unfallfluchten

Im Parkhaus Postplatzgarage am Alten Postplatz wurde am Dienstag ein Skoda Octavia beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr. Der Verursacher flüchtet und hinterließ Sachschaden.

Bereits im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag wurde ebenfalls ein Skoda Octavia beschädigt. Dieser stand In den Auen am Fahrbahnrand. Der Verursacher hinterließ mehrere hundert Euro Schaden.

Hinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Unfall an Verkehrsinsel

Eine 50 Jahre alte Frau befuhr am Dienstag mit ihrem Kia die Talstraße. Hierbei bekam sie gesundheitliche Probleme, weshalb sie gegen 14.10 Uhr gegen die Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel fuhr. Die Frau blieb körperlich unverletzt. Es entstand rund 3500 Euro Schaden. Der Kia musste abgeschleppt werden.

Waiblingen: Aggressiver Mann

Ein alkoholisierter 43 Jahre alter Mann fiel im Laufe des Dienstags in der Innenstadt mehrfach negativ auf, weshalb er letztlich in Gewahrsam genommen wurde. Gegen 13.30 Uhr pöbelte er im Bereich Lange Straße und Postplatzforum Passanten an und beleidigte die hinzugerufenen Polizisten. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Gegen 18.30 Uhr kehrte er zurück und verhielt sich erneut aggressiv gegenüber anderen Personen. Auf polizeiliche Ansprache hin, verließ er die Örtlichkeit, kehrte gegen 20.15 Uhr jedoch erneut zurück, belästigte Personen und randaliert. Gegenüber den Polizisten nahm er eine Drohhaltung ein und beleidigte diese übel. Unter Widerstand und weiteren Beleidigungen wurde er schließlich in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle verbringen. Zudem erwarten ihn nun mehrere Strafanzeigen sowie eine Kostenrechnung für die Übernachtung.

Fellbach: Unfallflucht

Auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Stuttgarter Straße stieß am Dienstagabend in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr ein unbekannter Autofahrer beim Ausparken gegen einen Pkw Smart. Hierbei verursachte der Unbekannte ca 1000 Euro Sachschaden und entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Fellbach bittet nun zur Klärung der Unfallflucht um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0711/57720.

Fellbach: Unfall beim Abbiegen

Ein 47-jähriger Fahrer eines Motorrollers befuhr am Dienstag gegen 9.45 Uhr die Eisenbahnstraße und überholte einen vorausfahrenden Lkw, der zuvor kurz am Fahrbahnrand gestoppt hatte. Der Lkw-Fahrer bog dann zeitgleich nach links ab und stieß mit dem vorbeifahrenden Motorroller zusammen, dessen Fahrer sich hierbei leicht verletzte. Der entstandene Sachschaden am Motorroller beläuft sich auf ca. 800 Euro.

Winnenden: Fehler beim Spurwechsel

Ein 62-jähriger Opel-Fahrer wechselte am Dienstag gegen 19.20 Uhr in der Waiblinger Straße die Fahrspur und stieß hierbei seitlich mit einem 28-jährigen Motorradfahrer zusammen, dessen Fahrzeug in der Folge noch gegen einen Pkw Fiat stieß. Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei leicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell