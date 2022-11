Lautertal (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Gadernheim hat das Kommissariat 21/22 die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 17.00 und 21.45 Uhr am Samstag (12.11.) drangen bislang noch unbekannte Täter durch die Garage in das Anwesen "Im Schneidersfeld" ein. Im Inneren durchsuchten die Kriminellen ...

