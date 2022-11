Mörlenbach (ots) - Ein Wohnhaus "In den Frechten" geriet am Samstag (12.11.), in der Zeit zwischen 18.30 und 19.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen zunächst gewaltsam über den Balkon in die Räumlichkeiten ein und entwendeten auf ihrer Suche nach Wertgegenständen anschließend Uhren, Schmuck und Geld. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer ...

