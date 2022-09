Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrer und Fußgänger

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am Sonntag, 04.09.2022 gegen 16:00 Uhr kam es in der Weinstraße Nord in Kirchheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Fußgänger. Der 73-jährige Fußgänger überquerte im Bereich des Ortseingangs die Weinstraße Nord und übersah hierbei einen aus Richtung Ortsmitte herannahenden 29-jährigen Motorradfahrer. Bei der Kollision erlitt der Fußgänger eine Kopfverletzung. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Motorradfahrer blieb unverletzt, lediglich an seinem Motorrad entstand leichter Sachschaden. Mögliche Verkehrsunfallzeugen, insbesondere der Fahrer eines roten Motorradrades welcher zum Unfallzeitpunkt ebenfalls die Weinstraße Nord befuhr, werden gebeten sich mit der Polizei Grünstadt (Tel: 06359/93120) in Verbindung zu setzen.

