Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Lebensmittelgroßhandel und Wohnhaus im Visier Krimineller

Bensheim (ots)

Ein Lebensmittelgroßhandel im "Neuwiesenfeld" geriet in der Zeit zwischen Freitagabend (11.11.) und der Nacht zum Montag (14.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen zunächst gewaltsam durch ein Fenster in das Firmengebäude ein und brachen dort anschließend einen Tresor auf. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und Goldmünzen. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher zudem einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Zudem wurde zwischen Donnerstagabend (10.11.) und Sonntagnachmittag (13.11.) in ein Einfamilienhaus in der Auerbacher Mierendorffstraße eingebrochen. Die Täter drangen über die Terrasse in das Haus ein und durchsuchten anschließend sämtliche Wohnräume. Hierbei fielen ihnen Geld und Schmuck inn die Hände.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

