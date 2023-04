Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Flucht vor Polizei, Beleidigungen und Widerstand gegen Polizei, Unfälle, Brand und Diebstahl

Aalen (ots)

Aalen: 47-Jähriger flüchtete vor Polizeikontrolle

Im Rahmen einer Streifenfahrt beobachteten Beamte des Aalener Polizeireviers am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr einen 47-Jährigen, der mit einem Renault an einer Ampelanlage in der Daimlerstraße stand. Da den Beamten bekannt war, dass der 47-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, sollte dieser kontrolliert werden. Auf Haltesignale reagierte der Mann nicht; er beschleunigte sogar seinen Pkw und fuhr mit bis zu 120 km/h davon. Er verließ die B 19 beim Burgstallkreisel, fuhr über die Industriestraße in die Kochertalstraße und dann über die Ulmer Straße in Richtung Unterkochen. Auf Höhe Neu-Ziegelhütte wendete er das Fahrzeug, fuhr über die Alte Heidenheimer Straße in die Zebertstraße und dann über die Gerokstraße in die Hölderilstraße. An der Einmündung zur Herderstraße verlor er die Kontrolle über den Renault, kam daraufhin mit dem Pkw von der Straße ab und fuhr gegen einen Gartenzaun. Der 47-Jährige flüchtete anschließend zu Fuß die Herderstraße hinab, konnte dort dann aber von den Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Wie sich herausstelle, stand er unter Drogeneinfluss. Den Pkw hatte unerlaubt von einer Freundin in Gebrauch. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Personen, die durch das Verhalten des 47-Jährigen gefährdet wurden oder die Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Ellwangen: Polizeibeamte beleidigt - 45-Jähriger musste in Gewahrsam

Nach mehreren Beleidigungen gegenüber Polizeibeamten wurde ein 45-Jähriger am Dienstagnachmittag in Gewahrsam genommen. Der Mann war gegen 17 Uhr auf das Polizeirevier gekommen und hatte im Vorraum einen Beamten beleidigt, der dort zu dieser Zeit mit der Aufnahme von Personalien beschäftigt war. Auf Nachfrage eines anderen Beamten wurde auch dieser von dem 45-Jährigen beleidigt. Der Mann wurde daraufhin aufgefordert, das Revier zu verlassen; dieser Aufforderung kam er jedoch nicht nach. Nachdem der 45-Jährige unter fortwährenden Beleidigungen völlig uneinsichtig war und sich drohend vor den Beamten aufbaute, wurde er letztlich in Gewahrsam genommen. Gegen diese Maßnahme wehrte er sich und leistete massiven Widerstand, schlug nach den Beamten und spuckte in deren Richtung. Auf richterliche Anordnung musste der Mann bis 22 Uhr in polizeilichem Gewahrsam bleiben. Entsprechende Strafanzeigen folgen.

Gschwend: Von der Fahrbahn abgekommen

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Mit seinem VW Polo befuhr ein 44-Jähriger zur Unfallzeit die Landesstraße 1080 zwischen Gschwend und Hundsberg, wo er in einer Linkskurve mit seinem Fahrzeug von der Straße abkam und gegen die Schutzplanken prallte. Der Unfallverursacher blieb bei dem Unfall unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Von einer Grundstücksausfahrt kommend, fuhr eine 68-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr mit ihrem Hyundai auf die Königsturmstraße ein. Hierbei übersah sie den Kia eines 29-Jährigen und streifte ihn, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Lorch-Waldhausen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 8 Uhr und 16.35 Uhr einen VW Polo, der in dieser Zeit in der Lorcher Straße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: 40.000 Euro Schaden bei Brand eines Fahrzeuges

Während der Fahrt mit ihrem Mercedes Benz von Schwäbisch Gmünd nach Bargau bemerkte eine 40-Jährige am Dienstagmittag gegen 13.20 Uhr, dass Qualm aufstieg. Die Frau stellte den Pkw ab und sah, dass aus dem Bereich des Vorderrades Funken schlugen; unmittelbar darauf ging der Motorraum des Fahrzeuges in Flammen auf. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch ein neben dem Mercedes abgestelltes Wohnmobil in Mitleidenschaft gezogen. Ersten Einschätzungen nach entstand durch das Feuer ein Gesamtschaden von rund 40.000 Euro. Zum Löschen des Brandes war die Freiwillige Feuerwehr Bargau mit 13 Kräften im Einsatz.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Von dem untergeordneten Straßenteil der Lorcher Straße fuhr eine 35-Jährige am Dienstagmorgen kurz vor 10 Uhr auf die Durchgangsfahrbahn ein. Hierbei übersah sie den Mercedes Benz eines 59-Jährigen und streifte diesen. Der bei dem Unfall entstandene Schaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Kraftrad entwendet

In der Zeit zwischen Dienstagabend, 20.45 Uhr und Mittwochmorgen, 9 Uhr entwendeten Unbekannte ein Kraftrad der Marke Fantic XMF 125 Performance 125ccm. Das Zweirad war verschlossen im Lohwiesenweg abgestellt. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des entwendeten Fahrzeuges bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

