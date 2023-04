Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, Unfälle

Aalen (ots)

Neresheim: In Tankstelle eingebrochen - Zigaretten entwendet

Gegen 1.45 Uhr am Freitagmorgen wurde festgestellt, dass Unbekannte in der Nacht in eine Tankstelle in der Nördlinger Straße eingebrochen sind und aus dem Verkaufsraum Zigaretten im Wert von rund 4000 Euro entwendet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Heubach: Schaden verursacht und weitergefahren

Ein 84-Jähriger streifte am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr mit seinem BMW auf der Kreisstraße 3283 zwischen Lautern und Essingen den Honda einer 21-Jährigen, wobei ein Schaden von insgesamt 700 Euro entstand. Ohne anzuhalten, fuhr der Senior davon. Dank der Aussage eines Zeugen konnte der Unfallverursacher rasch ermittelt werden.

Abtsgmünd: 3700 Euro Schaden

Auf rund 3700 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend entstand. Kurz vor 22 Uhr bog eine 27-Jährige mit ihrem Audi A3 von der B 19 nach rechts in Richtung Abtsgmünd ab. Ein 26-Jähriger ging fälschlicherweise davon aus, dass der Audi nach links abbiegen wird und überholte das Fahrzeug auf der rechten Seite, wobei es zum Zusammenstoß kam.

Essingen-Lauterburg: 22-Jähriger löste Polizeieinsatz aus

Nachdem ein 22-Jähriger am Donnerstagvormittag gegen 10.20 Uhr seine Eltern offenbar massiv bedrohte und auch damit drohte, das elterliche Haus anzuzünden, retteten diese sich ins Freie. Es fuhren mehrere Streifenwagenbesatzungen die Örtlichkeit in der Neugartenstraße an. Der Mann konnte widerstandslos festgenommen werden. Aufgrund seines Befindends wurde er anschließend in eine psychiatrische Einrichtung untergebracht. Bei der Durchsuchung seines Zimmers wurden Betäubungsmittel aufgefunden, weshalb diesbezüglich weitere strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet wurden.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 32-Jähriger seinen VW am Donnerstagnachmittag gegen 17.20 Uhr im Bereich Gehrensägmühle an der Einmündung zur B 290 anhalten. Ein nachfolgender 59-jähriger BMW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beziffert sich auf rund 10.500 Euro.

Rainau: Unfall beim Überholen

Auf der Landesstraße 1029 zwischen Dalkingen und Haiserhofen setzte ein 38-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 8.20 Uhr mit seinem Audi Q5 zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges an. Dabei übersah er, dass ein 37-Jähriger seinerseits mit seinem Mercedes-Sprinter zum Überholen ausgeschert war, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der bei dem Unfall entstandene Schaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt; beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Von einem Parkplatz kommend, fuhr ein 53-Jähriger am Donnerstagabend mit seinem Mercedes Benz auf die Straße "In der Vorstadt" ein. Dabei übersah er den Opel Corsa eines 20-Jährigen und streifte diesen. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: 7-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Ein 58-Jähriger erfasste am Donnerstagnachmittag gegen 14.40 Uhr mit seinem Opel auf der Baldungstraße einen 7-Jährigen, der den dortigen Fußgängerüberweg querte. Das Kind stürzte auf die Erde, wobei es sich leichte Verletzungen zuzog. Ohne sich um den Jungen zu kümmern, fuhr der 58-Jährige davon. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, konnte das Kennzeichen des Opel nennen, wodurch der 58-Jährige rasch ermittelt werden konnte.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Rangieren

Auf rund 7000 Euro beziffert sich der Schaden, den ein 48-Jähriger am Donnerstagmorgen kurz vor 10 Uhr verursachte, als er beim Rangieren mit seinem Lkw einen in der Buchstraße abgestellten Skoda beschädigte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell