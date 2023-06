Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Milte. Pkw gegen Baum geprallt

Warendorf (ots)

Am 02.06.2023, um 15:32 Uhr, wurde ein 24-jähriger Warendorfer bei einem Verkehrsunfall auf der L548, Telgter Landstraße, in Höhe der Anschrift Velsen 19 leicht verletzt. Der 24-Jährige befuhr die L548 von Milte kommend in Richtung Einen. In einer Linkskurve kam der Pkw des 24-Jährigen aus bisher unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum. Der Warendorfer wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der stark beschädigte Pkw des 24-Jährigen musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden.

